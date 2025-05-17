Фото: EBU

Про це повідомляє eurovisionworld, передає RegioNews.

На думку букмекерів, переможцем цьогорічного Євробачення в Базелі стане Швеція. Країну представляє колектив KAJ з піснею Bara bada bastu.

На другій сходинці в рейтингу букмекерів Австрія, яку представляє JJ з піснею Wasted Love. Франції прогнозують третю сходинку: країну представить Louane з піснею "Maman". На четвертому місці в букмекерів представниця Фінляндії Erika Vikman з піснею Ich komme, а п'ятірку "замикає" - Claude з піснею C'est La Vie від Нідерландів.

Україна в рейтингу букмекерів зараз на 16 сходинці. Раніше рейтинг українського гурту то падав, то знову піднімався. При цьому треба враховувати, що ставки голосування глядачів та журі можуть значно відрізнятися від прогнозів букмекерів.

Нагадаємо, Україну на Євробаченні 2025 представлятиме гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". У фіналі вони виступатимуть під номером 7. Українці зможуть дивитися пряму трансляцію і на телебаченні, і на YouTube, і слухати по радіо.