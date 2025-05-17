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17 мая 2025, 21:00

Финал Евровидения "на подходе": кого букмекеры называют победителем и какое место прогнозируют

17 мая 2025, 21:00
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Фото: EBU
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Букмекеры Евровидения перед финалом поменяли свои ставки. В частности, изменился рейтинг Украины

Об этом сообщает eurovisionworld, передает RegioNews.

По мнению букмекеров, победителем нынешнего Евровидения в Базеле станет Швеция. Страну представляет коллектив KAJ с песней Bara Bada Bastu.

На второй строчке в рейтинге букмекеров Австрия, которую представляет JJ с песней Wasted Love. Франции прогнозируют третье место: страну представит Louane с песней "Maman". На четвертом месте у букмекеров представительница Финляндии Erika Vikman с песней Ich komme, а пятерку "запирает" – Claude с песней C'est La Vie от Нидерландов.

Украина в рейтинге букмекеров сейчас на 16 строчке. Раньше рейтинг украинской группы то падал, то снова поднимался. При этом следует учитывать, что ставки голосования зрителей и жюри могут значительно отличаться от прогнозов букмекеров.

Напомним, Украину на Евровидении 2025 года будет представлять группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". В финале они выступят под номером 7. Украинцы смогут смотреть прямую трансляцию и на телевидении, и на YouTube, и слушать по радио.

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