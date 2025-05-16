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Український гурт Ziferblat готується до виступу у фіналі європейського пісенного конкурсу. Музиканти вже кажуть, що фінальний виступ буде емоційним

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

За словами вокаліста Данила Лещинського, Євробачення створено так, що ти емоційно "піднімаєшся на гору" в кінці. Перші репетиції, каже артист, завжди стримані. Далі — вже все краще. Поступово набирається емоційний стан, щоб у фіналі "видати максимум".

"Тому, звичайно що, у фіналі буде найемоційніший виступ, щоб здобути найбільшу прихильність аудиторії", - каже учасник Ziferblat.

Нагадаємо, фінал пісенного конкурсу Євробачення 2025 відбудеться у суботу, 17 травня. Українці зможуть дивитися онлайн-трансляцію на телебаченні, YouTube, а також слухати по радіо.