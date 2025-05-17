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17 травня 2025, 19:00

Фінал Євробачення 2025: де дивитися та коли виступатиме Україна

17 травня 2025, 19:00
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Фото: EBU
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17 травня о 22:00 (за київським часом) відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення в Базелі (Швейцарія). Українці зможуть дивитися шоу в прямому етері

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

О 21:00 на телеканалі "Суспільне. Культура" буде "Передшоу". Очікуються зіркові гості, а також пряме включення з Базеля, де покажуть залаштунки, настрій учасників і найсмішніші курйози Євротижня.

О 22:00 почнеться фінал Євробачення-2025. Дивитися онлайн українці зможуть на сайтах "Суспільне Культура" та "Суспільне. Євробачення". Також буде супровід жестовою мовою.

Слухати Євробачення можна буде на "Радіо Промінь".

Водночас на YouTube-каналі "Євробачення Україна" буде трансляція коментаторської студії Тімура Мірошниченка разом з однією із представниць України на Євробаченні-2024 — реперкою alyona alyona.

Україна у фіналі Євробачення виступатиме під номером 7. Слід зауважити, що голосувати за свою країну не можна. Голосування зроблене таким чином, щоб за кожного з учасників могли голосувати лише іноземці.

Нагадаємо, раніше учасники Ziferblat казали про те, що фінальний виступ буде найемоційнішим. За словами соліста, з кожним виступом на пісенному конкурсі емоції поступово "піднімаються", щоб на фіналі "віддати максимум". Український гурт представлятиме Україну з піснею "Bird of Pray".

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