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17 мая 2025, 19:00

Финал Евровидения 2025: где смотреть и когда будет выступать Украина

17 мая 2025, 19:00
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Фото: EBU
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17 мая в 22:00 (по киевскому времени) состоится финал песенного конкурса Евровидения в Базеле (Швейцария). Украинцы смогут смотреть шоу в прямом эфире

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

В 21:00 на телеканале "Суспільне. Культура" будет "Передшоу". Ожидаются звездные гости, а также прямое включение из Базеля, где покажут застройки, настроение участников и самые смешные курьезы Евронедели.

В 22:00 начнется финал Евровидения-2025. Смотреть онлайн украинцы смогут на сайтах "Суспільне Культура" и "Суспільне. Евровидение". Также будет сопровождение жестового языка.

Слушать Евровидение можно будет на "Радио Луч".

В то же время, на YouTube-канале "Евровидения Украина" будет трансляция комментаторской студии Тимура Мирошниченко вместе с одной из представительниц Украины на Евровидении-2024 — реперкой alyona alyona.

Украина в финале Евровидения будет выступать под номером 7. Следует отметить, что голосовать за свою страну нельзя. Голосование сделано так, чтобы за каждого из участников могли голосовать только иностранцы.

Напомним, ранее участники Ziferblat говорили, что финальное выступление будет самым эмоциональным. По словам солиста, с каждым выступлением на песенном конкурсе эмоции постепенно "поднимаются", чтобы на финале "отдать максимум". Украинская группа будет представлять Украину с песней Bird of Pray.

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