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У Швейцарії відгримів другий півфінал пісенного конкурсу. Стало відомо, хто з 16 артистів пройшов у фінал

Про це повідомили під час оголошення результатів другого півфіналу "Євробачення", передає RegioNews.

У швейцарському Базелі пройшов другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення. На сцені виступили 16 виконавців, 10 з яких було обрано до фіналу. За результатами до фіналу увійшли Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта та Греція.

Нагадаємо, що Україна раніше також була обрана до фіналу Євробачення. Крім України, з першого півфіналу пройшли Албанія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія.

Фінал конкурсу пройде вже в суботу, 17 травня. Українці зможуть дивитися онлайн-трансляцію на телебаченні, YouTube, а також слухати по радіо.