Україна пройшла у фінал Євробачення-2025
Україна стала фіналісткою Євробачення-2025. Ziferblat увійшли в 10 виконавців з 15, які з першого півфіналу проходять на наступний етап
Про це повідомляє "Суспільне. Культура", передає RegioNews.
Український гурт Ziferblat потрапив у фінал Євробачення 2025. Крім України, з першого півфналу пройшли Албанія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія.
Номер для України на Євробачення зробила режисерка Марія Коростельова. Костюми для артистів створив Іван Фролов.
Нагадаємо, що фінал Євробачення 2025 відбудеться вже 17 травня. Українці зможуть дивитися онлайн-трансляцію на телебаченні, YouTube, а також слухати по радіо.
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