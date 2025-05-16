13:17  15 мая
Синоптик дала прогноз на 16 мая: где будет теплее всего
12:59  15 мая
В Харьковской области из-за российских обстрелов закрыли больницу
10:03  15 мая
Сегодня в Сумах День траура по убитым в результате российского авиаудара
UA | RU
UA | RU
16 мая 2025, 02:50

В Базеле прошел второй полуфинал Евровидения: кто вышел в финал

16 мая 2025, 02:50
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

В Швейцарии отгремел второй полуфинал песенного конкурса. Стало известно, кто из 16 артистов прошел в финал

Об этом сообщили во время оглашения результатов второго полуфинала "Евровидение", передает RegioNews.

В швейцарском Базеле прошел второй полуфинал песенного конкурса Евровидения. На сцене выступили 16 исполнителей, 10 из которых были выбраны в финал. По результатам в финал вошли Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта и Греция.

Напомним, что Украина ранее также была избрана в финал Евровидения. Помимо Украины с первого полуфинала прошли Албания, Швеция, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия.

Финал конкурса пройдет уже в субботу, 17 мая. Украинцы смогут смотреть онлайн-трансляцию по телевидению, YouTube, а также слушать по радио.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Евровидение
Представительница Польши на Евровидении рассказала, как у нее жили переселенцы из Украины
15 мая 2025, 01:45
Скандальный участник Евровидения-2025 признался, что хочет в Одессу
13 мая 2025, 04:50
"Евровидение-2025": какое место букмекеры прогнозируют Украине
09 мая 2025, 19:39
Все новости »
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
Трагедия на Буковине: из колодца достали тело человека
16 мая 2025, 04:10
Группа Ziferblat рассказала, чем удивит на финале Евровидения 2025
16 мая 2025, 03:50
В Вене прошел показ фильма об Украине, который делала днепровская документалистка
16 мая 2025, 03:20
На Хмельнитчине столкнулись легковушка и мотоблок: погиб водитель
16 мая 2025, 01:35
В Украине изменились цены на раннюю капусту: почему фермеры вынуждены "сбрасывать"
16 мая 2025, 00:50
Хотел избежать наказания: на Днепропетровщине мужчина, проходящий по делу за детское порно, дал взятку следователю
15 мая 2025, 23:55
Отказался служить даже в тылу: в Тернопольской области судили мужчину за уклонение от мобилизации
15 мая 2025, 23:25
На Прикарпатье осудили группу наркоторговцев: каннабис выращивали "оптом"
15 мая 2025, 22:55
Призвали на службу мужчину, который имел право на отсрочку: в Ровенской области суд рассмотрел действия ТЦК
15 мая 2025, 22:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Анна Маляр
Все блоги »