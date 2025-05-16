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В Швейцарии отгремел второй полуфинал песенного конкурса. Стало известно, кто из 16 артистов прошел в финал

Об этом сообщили во время оглашения результатов второго полуфинала "Евровидение", передает RegioNews.

В швейцарском Базеле прошел второй полуфинал песенного конкурса Евровидения. На сцене выступили 16 исполнителей, 10 из которых были выбраны в финал. По результатам в финал вошли Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта и Греция.

Напомним, что Украина ранее также была избрана в финал Евровидения. Помимо Украины с первого полуфинала прошли Албания, Швеция, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия.

Финал конкурса пройдет уже в субботу, 17 мая. Украинцы смогут смотреть онлайн-трансляцию по телевидению, YouTube, а также слушать по радио.