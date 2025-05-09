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09 травня 2025, 23:55

Євробачення-2025: де українці зможуть дивитися та вболівати за своїх

09 травня 2025, 23:55
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Фото: Суспільне
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Уже скоро стартує пісенний конкурс Євробачення в Базелі (Швейцарія). Українці зможуть дивитися конкурс у прямому етері

Про це повідомляє "Суспільне мовлення", передає RegioNews.

Уже 13 травня відбудеться перший півфінал Євробачення. Другий півфінал проведуть 15 травня, а 17 травня — відбудеться фінал, де стане відоме ім'я переможця.

Пряма трансляція двох півфіналів та гранд-фіналу Євробачення-2025 буде відбуватися на телеканалі "Суспільне Культура" о 22:00. Трансляція також супроводжуватиметься перекладом жестовою мовою.

Крім того, євробачення можна буде слухати на "Радіо Промінь". Там трансляція також почнеться о 22:00.

На YouTube каналі "Євробачення Україна" о 21:00 буде "Передшоу", а вже за годину — там буде трансляція, де можна буде спостерігати за роботою Тімура Мірошниченка разом із зірковими коментаторами.

Нагадаємо, Україну на Євробаченні в Базелі представить гурт Ziferblat з піснею "Bird Of Pray". Нещодавно організатори конкурсу показали перші кадри з репетиції українського колективу.

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