Колишня піарниця відомого українського співака відсвяткувала 9 травня в Сочі та закликала "миритися"

фото: Instagram/simona_soloduha

Колишня піарниця українського артиста Вельбоя (Wellboy) Сімона Солодуха, яка раніше працювала з багатьма музичними проєктами в Україні, відзначила 9 травня у Сочі, активно публікуючи в соцмережах заклики до "миру" та "добра"

Відповідне відео вона опублікувала в себе в Instagram, передає RegioNews.

За словами журналістки, яка спілкувалася з Солодухою в період розкрутки Вельбоя, вона була професійною, ефективною комунікаторкою, вміла залагоджувати конфлікти та конструктивно взаємодіяти з медіа.

Що відомо про Сімону Солодуху

Її внесено до списку "Миротворця", як зрадницю Батьківщини.

Працювала ведучою у Квартал-концерт, радіоведучою у Хіт FM, DjFm Ukraine, продюсером в Овсянка-шоу в Мелодія FM, PR менеджер у Медіа група "Україна" та українського виконавця Wellboy.

Після широкомасштабного вторгення росіян переїхала з Києва в Одесу.

На початку 2023 року з мамою втекла до Москви, після чого в соцмережі виклала фото з путіністом Юрієм Бардашем та підписала фото – "найти своих и успокоиться".

Згодом переїхала з мамою до Сочі, на сторінці у Фейсбук стверджує, що Україна винна через Майдан та по її словах це ЗСУ бомбило весь час Донбас, а солдати Росії не винні.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський ввів нові санкції проти російських пропагандистів, які підтримують військову агресію проти України.