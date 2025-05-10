18:20  10 мая
Смертельное ДТП возле Умани: водитель погиб, двое пассажиров в больнице
17:43  10 мая
Ранил ножом и скрылся на скутере: в Днепре мужчина напал на прохожего
12:56  10 мая
Трагедия на Полтавщине: из-за взрыва боеприпаса погиб мужчина
UA | RU
UA | RU
10 мая 2025, 16:48

Бывшая пиарщица известного украинского певца отпраздновала 9 мая в Сочи и призвала "мириться"

10 мая 2025, 16:48
Читайте також українською мовою
фото: Instagram/simona_soloduha
Читайте також
українською мовою

Бывшая пиарщица украинского артиста Вельбоя (Wellboy) Симона Солодуха, ранее работавшая со многими музыкальными проектами в Украине, отметила 9 мая в Сочи, активно публикуя в соцсетях призывы к "миру" и "добру"

Соответствующее видео она опубликовала у себя в Instagram, передает RegioNews.

По словам журналистки, которая общалась с Солодухой в период раскрутки Вельбоя, она была профессиональной, эффективной коммуникаторкой, умела улаживать конфликты и конструктивно взаимодействовать с медиа.

Что известно о Симоне Солодухе

Она внесена в список "Миротворца", как предательница Родины.

Работала ведущей в Квартал-концерт, радиоведущей в Хит FM, DjFm Ukraine, продюсером в Овсянка-шоу в Медодиа FM, PR менеджер в Медиа группа "Украина" и украинского исполнителя Wellboy.

После широкомасштабного вторжения россиян переехала из Киева в Одессу.

В начале 2023 года с мамой сбежала в Москву, после чего в соцсети выложила фото с путинистом Юрием Бардашем и подписала фото – "найти своих и успокоиться".

Впоследствии переехала с мамой в Сочи, на странице в Фейсбук утверждает, что Украина виновата из-за Майдана и, по ее словам, это ВСУ бомбило все время Донбасс, а солдаты России не виноваты.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских пропагандистов, поддерживающих военную агрессию против Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
9 мая День победы Wellboy Симона Солодуха Сочи
Фейковая рассылка от имени "Украинской правды": редакцию могли сломать
09 мая 2025, 13:02
Трамп объявил 8 мая Днем победы США во Второй мировой войне
02 мая 2025, 09:10
Россия готовила теракты в Киеве на 9 мая, — СБУ
11 мая 2024, 10:20
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
Смертельное ДТП возле Умани: водитель погиб, двое пассажиров в больнице
10 мая 2025, 18:20
"Коалиция решительных" объявила ультиматум России: о чем идет речь
10 мая 2025, 17:56
Ранил ножом и скрылся на скутере: в Днепре мужчина напал на прохожего
10 мая 2025, 17:43
Масштабный пожар в Киеве: на Совских прудах горел тростник
10 мая 2025, 17:12
В Житомире мужчина стрелял в продавца магазина на глазах у клиентов
10 мая 2025, 15:40
Украина готова к прекращению огня с понедельника, – МИД
10 мая 2025, 15:08
На Ровенщине водитель наехал на полицейского во время проверки документов
10 мая 2025, 14:46
Кадровые чистки в Нацгвардии: МВД отстранило шестерых должностных лиц
10 мая 2025, 14:15
В Житомире "соцработница" вынесла из дома пенсионера 65 тыс. грн
10 мая 2025, 13:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Юрий Чевордов
Тарас Загородний
Юрий Бутусов
Все блоги »