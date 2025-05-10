Бывшая пиарщица известного украинского певца отпраздновала 9 мая в Сочи и призвала "мириться"

фото: Instagram/simona_soloduha

Бывшая пиарщица украинского артиста Вельбоя (Wellboy) Симона Солодуха, ранее работавшая со многими музыкальными проектами в Украине, отметила 9 мая в Сочи, активно публикуя в соцсетях призывы к "миру" и "добру"

Соответствующее видео она опубликовала у себя в Instagram, передает RegioNews.

По словам журналистки, которая общалась с Солодухой в период раскрутки Вельбоя, она была профессиональной, эффективной коммуникаторкой, умела улаживать конфликты и конструктивно взаимодействовать с медиа.

Что известно о Симоне Солодухе

Она внесена в список "Миротворца", как предательница Родины.

Работала ведущей в Квартал-концерт, радиоведущей в Хит FM, DjFm Ukraine, продюсером в Овсянка-шоу в Медодиа FM, PR менеджер в Медиа группа "Украина" и украинского исполнителя Wellboy.

После широкомасштабного вторжения россиян переехала из Киева в Одессу.

В начале 2023 года с мамой сбежала в Москву, после чего в соцсети выложила фото с путинистом Юрием Бардашем и подписала фото – "найти своих и успокоиться".

Впоследствии переехала с мамой в Сочи, на странице в Фейсбук утверждает, что Украина виновата из-за Майдана и, по ее словам, это ВСУ бомбило все время Донбасс, а солдаты России не виноваты.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских пропагандистов, поддерживающих военную агрессию против Украины.