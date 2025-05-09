Фото: Суспільне

Уже скоро стартует песенный конкурс Евровидения в Базеле (Швейцария). Украинцы смогут смотреть конкурс в прямом эфире

Об этом сообщает "Общественное вещание", передает RegioNews.

Уже 13 мая состоится первый полуфинал Евровидения. Второй полуфинал проведут 15 мая, а 17 мая состоится финал, где станет известно имя победителя.

Прямая трансляция двух полуфиналов и гранд-финала Евровидения-2025 будет проходить на телеканале "Суспільне Культура" в 22:00. Трансляция также будет сопровождаться переводом на жестовой язык.

Кроме того, евровидение можно будет слушать на "Радіо Промінь". Там трансляция также начнется в 22.00.

На YouTube канале "Евровидение Украина" в 21:00 будет "Передшоу", а уже через час — там будет трансляция, где можно будет наблюдать за работой Тимура Мирошниченко вместе со звездными комментаторами.

Напомним, Украину на Евровидении в Базеле представит группа Ziferblat с песней Bird Of Pray. Недавно организаторы конкурса показали первые кадры репетиции украинского коллектива.