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09 мая 2025, 23:55

Евровидение-2025: где украинцы смогут смотреть и болеть за своих

09 мая 2025, 23:55
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Фото: Суспільне
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Уже скоро стартует песенный конкурс Евровидения в Базеле (Швейцария). Украинцы смогут смотреть конкурс в прямом эфире

Об этом сообщает "Общественное вещание", передает RegioNews.

Уже 13 мая состоится первый полуфинал Евровидения. Второй полуфинал проведут 15 мая, а 17 мая состоится финал, где станет известно имя победителя.

Прямая трансляция двух полуфиналов и гранд-финала Евровидения-2025 будет проходить на телеканале "Суспільне Культура" в 22:00. Трансляция также будет сопровождаться переводом на жестовой язык.

Кроме того, евровидение можно будет слушать на "Радіо Промінь". Там трансляция также начнется в 22.00.

На YouTube канале "Евровидение Украина" в 21:00 будет "Передшоу", а уже через час — там будет трансляция, где можно будет наблюдать за работой Тимура Мирошниченко вместе со звездными комментаторами.

Напомним, Украину на Евровидении в Базеле представит группа Ziferblat с песней Bird Of Pray. Недавно организаторы конкурса показали первые кадры репетиции украинского коллектива.

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