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06 мая 2025, 23:55

Первый взгляд на Украину на Евровидении: Ziferblat показали костюмы от Фролова

06 мая 2025, 23:55
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Фото: YouTube
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Группа Ziferblat показала костюмы от украинского дизайнера Ивана Фролова. Артисты выбрали яркие костюмы с намеком на стиль 70-х

Такие фото первой репетиции украинской команды появились на официальной странице Евровидения, передает RegioNews.

Украинский дизайнер Иван Фролов, ранее сотрудничавший с Тиной Кароль, Джамалой, а также с зарубежными артистами (в частности, с Бейонсе и Сабриной Карпентер) создал костюмы, в которых Ziferblat представят Украину на Евровидении-2025. В сети появились фото первой репетиции группы, где можно рассмотреть образы.

Ребята будут одеты в яркие костюмы с брюками-клешами. Это похоже на стиль 70-х. Дизайнер также добавил на костюмы артистов вышивку с цветами и сердце (фирменный стиль FROLOV).

Три бэк-вокалистки получили нежные брючные костюмы золотистого цвета. Здесь можно увидеть фирменное сердце Фролова.

Напомним, группа Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении-2025 в Базеле (Швейцария) с песней Bird Of Pray. В первом полуфинале, который пройдет уже 13 мая, Украина будет выступать под номером 5.

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