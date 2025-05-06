Фото: YouTube

Группа Ziferblat показала костюмы от украинского дизайнера Ивана Фролова. Артисты выбрали яркие костюмы с намеком на стиль 70-х

Такие фото первой репетиции украинской команды появились на официальной странице Евровидения, передает RegioNews.

Украинский дизайнер Иван Фролов, ранее сотрудничавший с Тиной Кароль, Джамалой, а также с зарубежными артистами (в частности, с Бейонсе и Сабриной Карпентер) создал костюмы, в которых Ziferblat представят Украину на Евровидении-2025. В сети появились фото первой репетиции группы, где можно рассмотреть образы.

Ребята будут одеты в яркие костюмы с брюками-клешами. Это похоже на стиль 70-х. Дизайнер также добавил на костюмы артистов вышивку с цветами и сердце (фирменный стиль FROLOV).

Три бэк-вокалистки получили нежные брючные костюмы золотистого цвета. Здесь можно увидеть фирменное сердце Фролова.

Напомним, группа Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении-2025 в Базеле (Швейцария) с песней Bird Of Pray. В первом полуфинале, который пройдет уже 13 мая, Украина будет выступать под номером 5.