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02 травня 2025, 22:32

Мінус 54 кг: зірка "Вар'ятів" Володимир Жогло розкрив секрет свого схуднення

02 травня 2025, 22:32
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фото: скриншот youtube.com
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Гуморист і телеведучий Володимир Жогло, відомий своєю участю в шоу "Вар'яти", здивував своїх прихильників, скинувши 54 кілограми за шість місяців

Про своє схуднення гуморист розповів на YouTube-каналі "Розмова", передає RegioNews.

Артист поділився, що такий ефект став можливим завдяки операції зі зменшення шлунка, на яку його підштовхнули не лише численні проблеми зі здоров'ям, а й рекомендації лікарів.

"Мені прибрали 80% шлунка. Це багато, але цього достатньо для мого організму", – розповів Жогло.

Актор зізнається, що класичні методи схуднення йому не підходили через постійні гастролі, зайнятість і любов до смачної їжі. Саме тому він разом із дружиною прийняв непросте, але необхідне рішення – зробити баріатричну операцію.

Фото: скриншот із відео

"Я дуже хороша людина і рідко відмовляю, коли кажуть: "А ну спробуй, є ще таке смачненьке". А як відмовити, коли воно справді смачне? Це неповагу проявити до людини, вона ж старалася" – з усмішкою пояснив артист.

Схуднення для Володимира не було метою саме по собі – передусім він прагнув налагодити роботу організму, покращити самопочуття та бути опорою для родини.

Нагадаємо, нещодавно український актор Тарас Цимбалюк повідомив про свої проблеми із здоров'ям. Артист звернувся до лікарів через проблеми з серцем.

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