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02 мая 2025, 22:32

Минус 54 кг: звезда "Варьятов" Владимир Жогло раскрыл секрет своего похудения

02 мая 2025, 22:32
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фото: скриншот youtube.com
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Юморист и телеведущий Владимир Жогло, известный своим участием в шоу "Варьяты", удивил своих поклонников, сбросив 54 килограмма за шесть месяцев

О своем похудении юморист рассказал на YouTube-канале "Разговор", передает RegioNews.

Артист поделился, что такой эффект стал возможен благодаря операции по уменьшению желудка, на которую его подтолкнули не только многочисленные проблемы со здоровьем, но и рекомендации врачей.

"Мне убрали 80% желудка. Это много, но этого достаточно для моего организма", – рассказал Жогло.

Актер признается, что классические методы похудения ему не подходили из-за постоянных гастролей, занятости и любви к вкусной еде. Именно поэтому он вместе с женой принял непростое, но необходимое решение сделать бариатрическую операцию.

Фото: скриншот из видео

"Я очень хороший человек и редко отказываю, когда говорят: "А ну попробуй, есть еще такое вкусненькое". А как отказать, когда оно действительно вкусное? Это неуважение к человеку, он же старался" – с улыбкой объяснил артист.

Похудение для Владимира не было целью само по себе – прежде всего, он стремился наладить работу организма, улучшить самочувствие и быть опорой для семьи.

Напомним, недавно украинский актер Тарас Цымбалюк сообщил о своих проблемах со здоровьем. Артист обратился к врачам из-за проблем с сердцем.

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