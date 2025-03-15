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Відомий співак Павло Зібров розповів, яку пенсію він отримує як народний артист України. За його словами, це не так багато, але він не скаржиться

Про це артист розповів у проєкті "Наодинці", передає RegioNews.

За словами Павла Зіброва, його пенсія становить близько 8,5 тисячі гривень. Тобто, звання "народного артиста України" не додає багато до виплат.

"Це не грає ролі, що ти народний чи не народний, легенда чи не легенда, професор чи не професор. Отак обрахували, як то кажуть, нас. Наші офіційні зарплати обраховували, бо ми вже працювали в державних структурах на офіційній зарплаті, коли відсотки в пенсійний фонд були ось такі, тому нічого не можуть зробити. А ваші заслуги – це заслуги так чисто для себе, для душі, для народу", - каже артист.

При цьому співак не скаржиться на життя. Він зазначив, що в нього є город, де він вирощує картоплю, буряк, моркву, цибулю. Також він зазначив, що все ще працює і не планує завершувати діяльність. Проте більшість його концертів сьогодні є благодійними.

"Як це не працювати? Скажіть, що робити? Сидіти на дивані, курити бамбук і дивитися поки війна закінчиться? Потрібно працювати! На жаль, нерухомості жодної у мене немає. Є собака, вівчарка, є садок, город, заміський будинок, квартира в Києві, машина. Ну і вуса мої нерухомі. Казали розумні люди, що коли в тебе є гроші, ти заробляєш – відкладай, зроби якусь нерухомість, щоб тобі було потім на пенсії жити на якісь прибутки. А я не слухався", - іронізує артист.

Довідка. Павло Зібров - український співак, композитор, народний артист України. За свою творчу діяльність він написав понад 500 пісень. Також артист провів понад 10 шоу в Палаці Україна.