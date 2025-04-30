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30 квітня 2025, 03:05

Уже не Квартал95: Олена Кравець дебютувала з моновиставою в театрі

30 квітня 2025, 03:05
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Фото: YouTube
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Акторка Олена Кравець вперше виступила в театрі зі своєю виставою. Режисеркою стала Олена Коляденко

Про це повідомляє Фокус, передає RegioNews.

28 квітня в Києві Олена Кравець дебютувала зі своєю моновиставою "Можна я просто посиджу". Це відбулось в Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка в Києві.

Сама Олена Кравець зізналась, що ця ідея в неї була давно. Тепер акторка думає про те, щоб зробити тур Україною.

Режисеркою вистави стала хореографка та керівниця шоубалету Freedom Олена Коляденко. Вона похвалила Олену Кравець за її роботу. За її словами, акторка ніби жила в тих історіях, якими хотіла поділитися зі сцени.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець розповідала, чи повернеться вона до "Квартал95". За словами акторки, зараз вона з колишніми колегами майже не спілкується, але між ними немає образ.

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