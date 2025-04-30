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30 апреля 2025, 03:05

Уже не Квартал95: Елена Кравец дебютировала с моноспектаклем в театре

30 апреля 2025, 03:05
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Фото: YouTube
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Актриса Елена Кравец впервые выступила в театре со своим спектаклем. Режиссером стала Елена Коляденко

Об этом сообщает Фокус, передает RegioNews.

28 апреля в Киеве Елена Кравец дебютировала со своим моноспектаклем "Можно я просто посижу". Это произошло в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко в Киеве.

Сама Елена Кравец призналась, что эта идея у нее была давно. Теперь актриса думает о том, чтобы совершить тур по Украине.

Режиссером спектакля стала хореограф и руководитель шоубалета Freedom Елена Коляденко. Она похвалила Елену Кравец за ее работу. По ее словам, актриса будто бы жила в тех историях, которыми хотела поделиться со сцены.

Напомним, ранее Елена Кравец рассказывала, вернется ли она в "Квартал95". По словам актрисы, сейчас она с бывшими коллегами почти не общается, но между ними нет обид.

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