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Зірка екранів розповіла про це в соцмережі. Ольга Мартиновська показала, що сталось з її авто

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Шеф-кухарка та суддя шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська потрапила в аварію біля паркінгу ЦУМу в Києві. За словами Ольги, причина ДТП - її власна неуважність. На щастя, сама вона не постраждала. Пошкодилась лише автівка.

"Ой, хтось наївся паски й не вліз у поворот паркінгу ЦУМу. Ніхто, крім фарби й бампера, не постраждав. Ну, і мого тепер гаманця на ремонт. Я сама в'їхала, тобто не в'їхала в поворот. Ніхто не винен, я сама мавпа… Це суто моя неуважність і відсутність концентрації. Будьте завжди обережні", - розповіла Мартиновська.

Довідка. Ольга Мартиновська — переможниця 3 сезону "МастерШеф". Після тріумфу вона вчилась у французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu. Згодом Ольга стала однією зі співвласників паризького ресторану "Les Foodies". У 2020 році вона повернулась на екрани українського телебачення в складі журі "МастерШеф. Професіонали".