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Лідер гурту "Бумбокс" розповів, що він думає про важливість української мови. На його думку, це необхідний складник функціонування держави

Про це артист розповів в інтерв'ю Миколі Халезіну, передає RegioNews.

За словами співака, він назавжди позбувся російської, коли побачив, що відбувається на передовій. На його думку, мова — це дуже важливий складник функціонування України, без якого ми втратимо націю. Адже це ідентифікація народу.

"Людина — істота, яка в часи поневірянь дуже сильно реагує на свій–чужий. Свій — це умовно той, хто в печеру віднесе і залікує рани, а чужий — той, хто знищить, щоб забрати щось. І якщо забрати відчуття, коли не бачиш нічого, не нюхаєш, не знаєш, де ти вночі, наприклад, то тоді єдиним тригером на свій–чужий лишається мова. Ворожа мова буде назавжди ворожою, а рідна — назавжди рідною", - каже співак.

Андрій Хливнюк додав, що можна, як толерантна людина, терпіти, вдавати, що все добре, але "повернутися до базових налаштувань, коли це було нормально, ти вже не зможеш", бо "цією мовою оперують кати".

Довідка. У лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення, Андрій Хливнюк вступив до територіальної оборони Києва. 26 березня артист потрапив під мінометний обстріл, отримав поранення. Уже невдовзі, 2 квітня, він повернувся до територіальної оборони. У 2023 році артист став командиром своєї групи аеророзвідки.