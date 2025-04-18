Фото: YouTube

Відома співачка Олена Тополя переспівала один зі своїх старих хітів. Тепер пісня звучить українською мовою та в іншому стилі

Відео вже з'явилось на YouTube-каналі артистки, передає RegioNews.

Співачка Олена Тополя представила нову версію свого хіта "Точка на карті", яка була хитом у 2012 року. Нова версія - це вже пісня українською мовою, і з іншою назвою - "Каштан".

Співачка змінила не тільки текст, але й аранжування. Тепер ця пісня звучить в більш "роковому" стилі, що дуже нагадує початок кар'єри артистки. За словами співачки, вона додала в нову версію також і реалії українського народу, і мрію про світле майбутнє.

"Каштан" – оновлена версія такої важливої композиції. Сьогодні вона звучить по-новому – через рок, через біль і надію, через серце. Це пісня про наші міста. Про людей. Про мрію, яка не зникає, навіть під звуками сирен", - каже Олена Тополя.

Довідка. Олена Тополя - українська співачка, авторка пісень. У 2010 році вона представляла Україну на Євробаченні з піснею "Sweet people". Артистка є лауреаткою та номінанткою багатьох музичних премій.