Фото: YouTube

Известная певица Елена Тополя перепела один из своих старых хитов. Теперь песня звучит на украинском языке и в другом стиле

Видео уже появилось на YouTube-канале артистки, передает RegioNews.

Певица Елена Тополя представила новую версию своего хита "Точка на карте", которая была хитом в 2012 году. Новая версия – это уже песня на украинском языке, и с другим названием – "Каштан".

Певица сменила не только текст, но и аранжировку. Теперь эта песня звучит в более "роковом" стиле, очень напоминающем начало карьеры артистки. По словам певицы, она добавила в новую версию и реалии украинского народа, и мечту о светлом будущем.

"Каштан" – обновленная версия столь важной композиции. Сегодня она звучит по-новому – через рок, через боль и надежду, через сердце. Это песня о наших городах. О людях. О не исчезающей мечте даже под звуками сирен", - говорит Елена Тополя.

Справка. Елена Тополя - украинская певица, автор песен. В 2010 году она представляла Украину на Евровидении с песней Sweet people. Артистка является лауреаткой и номинанткой многих музыкальных премий.