Фото: YouTube

Букмекери оновили свої прогнози на перший фінал європейського конкурсу. Стало відомо, на якій сходинці у фанатів Україна

Про це йдеться на Eurovisionworld, передає RegioNews.

Слід зазначити, що на Євробаченні з кожного півфіналу 10 учасників проходить у фінал. За даними букмекерів, Україна в першому півфіналі (на думку фанів) буде 7. Це значить, що, на думку букмекерів, український гурт Ziferblat пройде у фінал.

Варто нагадати, що перший півфінал Євробачення відбудеться вже 15 травня. 17 травня буде проведено фінал. Україну представляє гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray".