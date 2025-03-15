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15 березня 2025, 16:00

Дуже хоче миру: видання Times висміяло Путіна, показавши карикатуру з диктатором у кривавій ванні

15 березня 2025, 16:00
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Фото: YouTube
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Для всього світу вже очевидно, що диктатор Путін не прагне завершувати війну проти України. У відомому британському виданні висміяли його "прагнення" до миру

Про це повідомляє The Times, передає RegioNews.

Видання опублікувало карикатуру, яке висміює "прагнення" диктатора Путіна до миру. Художник зобразив очільника Кремля оголеним у ванні з кров'ю.

"Путін" на карикатурі каже, що нібито не хоче нічого більше за припинення вогню, і паралельно купається в крові. Цікаво, що "кров'ю" художник Пітер Брукс зробив червоний колір на російському триколорі.

Нагадаємо, що Україна під час переговорів із США погодилась на припинення вогню. Проте диктатор Путін заявив, що Росія нібито не проти, але "є нюанси, які потрібно обговорити". Президент України Володимир Зеленський назвав ці заяви Путіна "черговою російською маніпуляцією".

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