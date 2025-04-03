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03 квітня 2025, 02:30

Вчитель інформатики з "Вагітна в 16" став військовим ЗСУ

03 квітня 2025, 02:30
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Фото: YouTube
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Несподівано герой "Вагітна у 16" вийшов на зв'язок після купи критики. За його словами, він доєднався до війська

Про це повідомляє Люкс, передає RegioNews.

Герой реаліті "Вагітна в 16" Сергій став військовим. Йдеться про вчителя інформатики, який мав стосунки з ученицею Людою Нечипоренко.

За словами Сергія, тепер він служить у Збройних Силах України. Він розповів, що займається FPV-дронами. Також він відповів на критику, яка з'явилась після шоу.

"Наші стосунки з Людою почалися, коли їй було 16. Усе було за згодою. Після виходу шоу мене почали звинувачувати в педофілії. Але це брехня", - сказав він.

За словами Сергія, участь в програмі була ініціативою дівчини. Випуск довго не виходив на екрани через повномасштабну війну, і лише через роки історія набула розголосу.

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