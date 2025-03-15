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Акторка Ольга Атанасова зазначила, що раніше в Україні не цінували своїх зірок. За її словами, всі орієнтувались на РФ

Про це акторка розповіла в інтерв'ю РБК-Україна, передає RegioNews.

Акторка розповіла, чому раніше на знімальних майданчиках актори з РФ та України були не на рівних. За словами Ольги Атанасової, росіянам на майданчиках в Україні давали все найкраще, їх тут дуже балували. Причому деякі актори з РФ були в Україні більш затребуваними, аніж в своїй країні.

"Тому що, на жаль, не цінували своїх зірок, бо орієнтувалися на РФ. І зірки звідти диктували, які актори мають бути. І тут проблема, скоріше, в тому, що ми самі не цінували своїх зірок. Подивіться, скільки зараз у нас багато талановитих людей. Вони ж завжди були, правда? Просто їм зараз дали шанс. А раніше не всі навіть отримували такий шанс", - зазначила акторка.

Довідка. Ольга Атанасова з 2002 року є акторкою Кихвського театру "На лівому березі Дніпра". З 2004 року - вона також знімається в кіно. Раніше зірка знімалась і в українських, і в російських проєктах. Зокрема, в російському серіалі "Кадети" вона грала дівчину героя Бориса Корчевнікова, який зараз став пропагандистом і підтримує диктатора Путіна. Зараз Ольга працює в Україні. Зокрема, вона знялась в серіалі "Розтин покаже".