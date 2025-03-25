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Українські глядачі давно знають Івана Люленова. Проте він уже довгий час не може отримати паспорт громадянина України. Артист пояснив, чому так сталось

Про це шоумен розповів в інтер'ю "Апостроф", передає RegioNews.

За словами Івана Люленова, йому сказали, що потрібно відмовитися від молдавського громадянства, аби отримати українське. Однак сам шоумен хоче, щоб у нього було і молдавське громадянство, і українське. Тому потрібно, щоб Україні спочатку були відповідні закони.

"Поки що маю посвідку на тимчасове проживання, другий крок – це постійна посвідка. Її важко отримати. А вже останній етап – постійне громадянство", - пояснив артист.

Довідка. Іван Люленов - український шоумен, гуморист молдавського походження. У 2018 році він брав участь у шоу "Ліга сміху". У 2021 році глядачі бачили його в проєкті "Танці з зірками". Після початку повномасштабної війни Люленов прийняв рішення залишитися в Україні.