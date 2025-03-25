Комік Іван Люленов пояснив, в якому випадку він зможе стати громадянином України
Українські глядачі давно знають Івана Люленова. Проте він уже довгий час не може отримати паспорт громадянина України. Артист пояснив, чому так сталось
Про це шоумен розповів в інтер'ю "Апостроф", передає RegioNews.
За словами Івана Люленова, йому сказали, що потрібно відмовитися від молдавського громадянства, аби отримати українське. Однак сам шоумен хоче, щоб у нього було і молдавське громадянство, і українське. Тому потрібно, щоб Україні спочатку були відповідні закони.
"Поки що маю посвідку на тимчасове проживання, другий крок – це постійна посвідка. Її важко отримати. А вже останній етап – постійне громадянство", - пояснив артист.
Довідка. Іван Люленов - український шоумен, гуморист молдавського походження. У 2018 році він брав участь у шоу "Ліга сміху". У 2021 році глядачі бачили його в проєкті "Танці з зірками". Після початку повномасштабної війни Люленов прийняв рішення залишитися в Україні.