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Український гурт Ziferblat порадували ще однією версією конкурсної пісні. На цей раз хлопці здивували акустичною версією

Відео зʼявилось на офіційному каналі конкурсу, передає RegioNews.

У коментарях до відео хлопці звернулись до іноземців та подякували за теплий прийом. Вони зазначили, що це дуже багато означає для українців у всьому світі.

"Приймаючи українську незалежну музику та її різноманітність, ви даєте їй шанс бути почутою. Натомість ми сподіваємося подарувати вам емоції, які ви, можливо, забули або, можливо, ніколи раніше не відчували", - кажуть учасники гурту.

Нагадаємо, що Євробачення 2025 року пройде в Швейцарії з 15 по 17 травня. Букмекери вже ставлять український гурт в найкращу 10.