Могилевська в Запоріжжі поплавала у "найсильнішому" місці на планеті

ілюстративне фото: фото: ostriv.org

Відома українська співачка Наталя Могилевська під час візиту до Запоріжжя розповіла про своє найулюбленіше місце – острів Хортиця. Вона купалася та медитувала у Дніпрі

Про це вона повідомила у своєму Instagram, передає RegioNews.

"Я вже на Хортиці. Це найулюбленіше моє місце. Одне з найкращих, найсильніших на планеті. Неймовірно його люблю і по традиції сьогодні буду плавати, хоча Дніпра майже не лишилося", – констатувала артистка.

На відео співачка показала, як зараз виглядає обмілілий Дніпро після підриву росіянами Каховської ГЕС.

"Ось так зараз виглядає берег нашої великої, священної Хортиці. Нагадую тому, що через Каховку пішла вода. Я не знаю на скільки метрів спустилася. Ну і звісно, що купаюсь я і роблю медитації під звуки бомбардування", – підсумувала Наталя Могилевська.





Нагадаємо, відома українська співачка потрапила в аварію 8 березня. У соцмережі вона показала, що сталося з її авто.