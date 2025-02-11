Космічний виступ: Юлія Саніна заспівала на заході NASA

фото: instagram.com/the_hardkiss

Про це артистка розповіла у своїх соцмережах, передає RegioNews.

На вихідних Юлія Саніна побувала в Космічному центрі NASA у США, де виступила на урочистому заході, присвяченому запуску українського прапора на Місяць.

Вона зізналася, що була рада особисто познайомитися з представниками NASA, засновниками компанії Spacebit та українцем Павлом Танасюком. Саме його команда 8 січня у співпраці з NASA та Astrobotic запустила ракету, яка має приземлитися на Місяці 23 лютого.

За словами співачки, разом із науковим обладнанням на поверхню супутника буде доставлена пластина із зображенням жовто-блакитного прапора та мапи України.

Довідка

NASA — агентство уряду США. Воно засноване 1958 року для досліджень у галузі аеронавтики й космічних польотів.

Штаб-квартира розташована у Вашингтоні.

Перша космічна програма NASA почалася в 1958 році з запуску космічного апарата "Піонер", який збирав інформацію для подальших пілотованих польотів. Найвідомішим з яких став політ на Місяць "Аполлона-11" 16—24 липня 1969 року.