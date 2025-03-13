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Український шоумен Потап, який з 2022 року проживає та працює за кордоном, заявив про бажання виступити на сцені Євробачення. За його словами, він навіть може сам оплатити собі поїздку

Про це він розповів в Instagram, передає RegioNews.

Український артист Потап зараз активно виступає за кордоном в образі "артиста зі Східної Європи" під псевдонімом Slavic Balagan. Тепер він заявив, що хотів би виступити на Євробаченні від Молдови.

За його словами, в його команді багато хлопців з Молдови. Тому, каже шоумен, він з радістю представив би Молдову на Євробаченні. Він також заявив, що що вже має пісню і навіть здатен сам оплатити свою поїздку на конкурс.

Слід зазначити, що Україну на Євробаченні 2025 у травні представить гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". Нещодавно у рейтингу букмекерів хлопці піднялись на 9 сходинку, таким чином закріпившись у топ-10.