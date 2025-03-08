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Букмекери Євробачення 2025 знову змінили свої ставки. Тепер Україна опинилась на кілька сходинок вище

Про це йдеться на порталі Eurovisionworld, передає RegioNews.

Український гурт Ziferblat після Нацвідбору в рейтингу Євробачення були на 19 сходинці. Згодом їх "підняли" букмекери на 13 сходинку. Тепер в рейтингу вони посідають 9 сходинку, а значить - входять в топ-10.

Слід нагадати, що Євробачення 2025 відбудеться з 13 по 17 травня в Базелі (Швейцарія). Нашу країну представить гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray".

Нагадаємо, що колишній учасник Нацвідбору на Євробачення в Україні вийшов у фінал ідентичного конкурсу в Сан-Марино. Якщо Олександр Тесленко одержить там перемогу, то на Євробаченні одразу дві країни будуть представляти українці.