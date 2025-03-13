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Украинский шоумен Потап, проживающий и работающий за рубежом с 2022 года, заявил о желании выступить на сцене Евровидения. По его словам, он даже может сам оплатить себе поездку

Об этом он рассказал в Instagram, передает RegioNews.

Украинский артист Потап сейчас активно выступает за границей в образе "артиста из Восточной Европы" под псевдонимом Slavic Balagan. Теперь он заявил, что хотел бы выступить на "Евровидении" от Молдовы.

По его словам, в его команде много ребят из Молдавии. Потому, говорит шоумен, он с радостью представил бы Молдову на Евровидении. Он также заявил, что уже имеет песню и даже способен сам оплатить свою поездку на конкурс.

Следует отметить, что Украину на Евровидении 2025 года в мае представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Недавно в рейтинге букмекеров ребята поднялись на 9 строчку, таким образом закрепившись в топ-10.