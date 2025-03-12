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12 березня 2025, 04:40

Ziferblat представили оновлену версію пісню, яка представить Україну на Євробаченні 2025

12 березня 2025, 04:40
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Фото: YouTube
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Гурт Ziferblat зробив "ревамп" пісні, з якою вони представлять Україну на сцені європейського пісенного конкурсу. Оновлена версія вже опублікована на офіційному каналі Євробачення у YouTube

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Гурт Ziferblat представив нову версію пісні "Bird of Pray", з якою вони представлятимуть Україну на Євробаченні 2025. Відомо, що над оновленою версією пісні разом з гуртом працював саундпродюсер Антон Чілібі, який працював над конкурсними треками для alyona alyona & Jerry Heil та Kalush Orchestra (які одержали перемогу в 2022 році).

"Ми свідомо шукали людину, яка вже має досвід створення пісень саме для Євробачення. Цей "косметичний ремонт” дозволив нам інтегрувати елементи, які, сподіваємось, резонуватимуть із єврофанською спільнотою. Ми додали оркестрові партії в приспівах, що надають пісні "Bird of Pray” епічного розмаху, а також ввели паузи на початку треку — вони створюють інтригу, не розкриваючи всю суть композиції з перших секунд", - розповіли учасники Ziferblat.

Нагадаємо, що після Нацвідбору в Україні букмекери ставили Ziferblat на 18 сходинку. Проте тепер рейтинг змінився. Букмекери підняли український гурт на 8 сходинок вище, закріпивши їх в топ-10.

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