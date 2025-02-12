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Про це повідомляє Eurovision world, передає RegioNews.

В Ірландії відбувся відбір на Євробачення. Обрали артистку Emmy, яка заспівала композицію про російську собаку. При чому серед авторів пісні, зокрема, є росіянка - Лариса Вільданова (Тормі), яка проживає в Ірландії.

Сама пісня розповідає про собаку Лайку. Її в 1957 році російські вчені запустили на навколоземну орбіту на космічному апараті "Супутник-2". Лише через 5-7 годин після цього через стрес та перегрів в кабіні собака померла.

Нагадаємо, що Україну на Євробаченні-2025 в травні представить гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". Слід зазначити, що Національний відбір в Україні минув з купою моментів, які глядачі перетворили на меми. Зокрема, "створили петицію" про повернення Сергія Притули.