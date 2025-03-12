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12 марта 2025, 04:40

Ziferblat представили обновленную версию песню, которая представит Украину на Евровидении 2025

12 марта 2025, 04:40
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Фото: YouTube
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Группа Ziferblat сделала "ревамп" песни, с которой они представят Украину на сцене европейского песенного конкурса. Обновленная версия уже опубликована на официальном канале Евровидения в YouTube

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Группа Ziferblat представила новую версию песни "Bird of Pray", с которой они будут представлять Украину на Евровидении 2025. Известно, что над обновленной версией песни вместе с группой работал саундпродюсер Антон Чилиби, который работал над конкурсными треками. году).

"Мы сознательно искали человека, который уже имеет опыт создания песен именно для Евровидения. Этот "косметический ремонт" позволил нам интегрировать элементы, которые, надеемся, будут резонировать с еврофанским сообществом. композиции с первых секунд", - рассказали участники Ziferblat.

Напомним, что после Нацотбора в Украине букмекеры ставили Ziferblat на 18-е место. Однако рейтинг изменился. Букмекеры подняли украинскую группу на 8 ступеней выше, закрепив их в топ-10.

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