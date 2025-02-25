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Украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому певцу. Известно, что он ездил на оккупированные территории, а также поддерживает агрессию против Украины

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении российскому певцу Ярославу Дронову (более известному по псевдониму "Shaman"). Артист публично поддерживает и пропагандирует войну РФ против Украины. Отмечается, что он входит в круг "подконтрольных кремлю эстрадных исполнителей России", публично поддерживающих действия руководства РФ, а также прославляющих действия воюющих против Украины людей.

Кроме того, Дронов регулярно выступает на массовых акциях, направленных на поддержку диктатора Путина и оккупационных группировок РФ.

"В феврале 2023 Дронов находился на временно захваченной части территории левобережья Херсонщины, где выступал на заказном концерте в поддержку кремлевского режима", - добавили правоохранители.

Как сообщили в СБУ, сейчас продолжаются меры по привлечению пропагандиста рашизма к ответственности.

Следует напомнить, что ранее стало известно о подозрении для певицы-предательницы Таисии Повалий. Она уехала из Украины в Москву в 2014 году, и продолжает строить карьеру там. Публично артистка поддержала войну РФ против Украины, выступает в поддержку диктатора Путина, а также называет украинцев "зомбированными нацистами".