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На днях бойцы 28-й ОМБр на Торецком направлении взяли в плен гражданина Египта, который до этого принимал участие в штурмах позиций Вооруженных сил Украины

Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба бригады, информирует RegioNews.

По информации издания, на Торецком направлении бойцы 28-й Отдельной механизированной бригады взяли в плен гражданина Египта, штурмовавшего позиции ВСУ.

"Ежедневные штурмы оккупантов на Торецком направлении все больше напоминают бои с "вагнеровцами". Не сумев прорваться к нам малыми группами, враг начал увеличивать количество штурмовиков до 20 человек. Но единственное, что от этого изменилось – количество потерь. И недавний штурм – яркий тому пример", – отметили в бригаде.

По словам военных, под прикрытием тумана вражеская группа из около 20 человек приблизилась к украинским позициям. Однако их встретил шквальный огонь, значительная часть группы была ликвидирована, а остальные вынуждены бежать.

В ВСУ рассказали, что один из оккупантов решил сдаться в плен, но потом выяснилось, что он был гражданином Египта. Из-за языкового барьера украинские военные общались с ним жестами.

Ранее сообщалось, что на полигоне "Казачий" в Гагаринском районе Севастополя российские военные учат наемников из африканских стран и Кубы. Кроме этого, на полигоне время от времени проходят стрельбы для подростков из "Юнармии".