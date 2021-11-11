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11 листопада 2021, 09:45

Ситуація на Донбасі: за добу окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню

11 листопада 2021, 09:45
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Фото: iз відкритих джерел
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На Донбасі за минулу добу, 10 листопада, з боку ворожих військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ООС.

В районі населеного пункту Причепилівка ворог вів обстріл з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Катеринівки відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

У бік Широкиного був здійснений обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Біля Золотого-4 противник обстріляв позиції українських військових зі стрілецької зброї.

Недалеко від Новотошківського ворожі війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок обстрілів немає.

Зазначимо, станом на 7 годину ранку, 11 листопада, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Як повідомлялося, за добу, 9 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

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