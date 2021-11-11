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11 ноября 2021, 09:45

Ситуация на Донбассе: за сутки оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня

11 ноября 2021, 09:45
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Фото: из открытых источников
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На Донбассе за прошедшие сутки, 10 ноября, со стороны вражеских войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС.

В районе населенного пункта Причепиловка враг вел обстрел из минометов калибра 82 мм. Вблизи Екатериновки открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Широкиного был совершен обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. У Золотого-4 противник обстрелял позиции украинских военных из стрелкового оружия.

Недалеко от Новотошкивского вражеские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.

Отметим, по состоянию на 7 часов утра, 11 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Как сообщалось, за сутки, 9 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

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