На Донбасі зафіксували два порушення, втрат серед наших військових немає
Від початку доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС
В районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 8 листопада, з боку окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.