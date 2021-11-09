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На Донбасі зафіксували два порушення, втрат серед наших військових немає
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09 листопада 2021, 17:20 2

На Донбасі зафіксували два порушення, втрат серед наших військових немає

09 листопада 2021, 17:20 2
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з відкритих джерел
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Від початку доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

В районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 8 листопада, з боку окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

ООС обстріли мінські угоди вогонь

 
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