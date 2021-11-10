За добу окупанти двічі порушили режим припинення вогню
Протягом минулої доби, 9 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню
Як передає RegioNews, про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
В районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
За даними штабу, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 10 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Як повідомлялося, протягом минулої доби, 8 листопада, з боку окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.