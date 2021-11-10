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10 листопада 2021, 09:31

За добу окупанти двічі порушили режим припинення вогню

10 листопада 2021, 09:31
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ООС
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Протягом минулої доби, 9 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

В районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

За даними штабу, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 10 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 8 листопада, з боку окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Донбас ООС війна обстріл

 
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