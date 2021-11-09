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На Донбасі за добу зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші"
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09 листопада 2021, 08:06 2

На Донбасі за добу зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші"

09 листопада 2021, 08:06 2
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 8 листопада, з боку окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів, а в районі населених пунктів Павлопіль та Луганське окупанти здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Новолуганського противник обстріляв позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Шумів ворожі війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - додали в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 9 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 7 листопада в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один військовослужбовець ООС загинув.

Донбас ООС війна обстріл військові

 
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