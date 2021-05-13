Все регионы Украины перевели в "желтую" зону карантина - Минздрав

Во всех регионах пришли в норму показатели коэффициента выявления случаев инфицирования

Во всех регионах пришли в норму показатели коэффициента выявления случаев инфицирования

Фото: depositphotos.com

С сегодняшнего дня, 12 мая, в "желтую" из "оранжевой" зоны карантина перевели Николаевскую и Черкасскую области.

Как передает RegioNews, соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения. Отмечается, что сразу девять регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область. Ранее сообщалось, что в "оранжевой" зоне остались лишь Николаевская и Черкасская области. В "желтую" перевели сразу шесть областей - Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Луганскую и Тернопольскую.

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