Все регионы Украины перевели в "желтую" зону карантина - Минздрав
Во всех регионах пришли в норму показатели коэффициента выявления случаев инфицирования
Во всех регионах пришли в норму показатели коэффициента выявления случаев инфицирования
С сегодняшнего дня, 12 мая, в "желтую" из "оранжевой" зоны карантина перевели Николаевскую и Черкасскую области.
Как передает RegioNews, соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения.
Отмечается, что сразу девять регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область.
Ранее сообщалось, что в "оранжевой" зоне остались лишь Николаевская и Черкасская области. В "желтую" перевели сразу шесть областей - Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Луганскую и Тернопольскую.
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