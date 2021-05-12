Ляшко розповів, чи встигне МОЗ за три місяці вакцинувати 50% українців

За минулі майже три місяці вакцинували тільки 2% населення

За минулі майже три місяці вакцинували тільки 2% населення

Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський поставив завдання Міністерству охорони здоров'я України знайти можливості до Дня Незалежності вакцинувати 50%. Потенційно в міністерстві її можуть виконати, шляхом прискорення і пошуку нових поставок.

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Будемо робити все для того, щоб виконати доручення, яке дали президент і прем'єр-міністр України. Цифри не можемо назвати, будемо робити все, щоб вакцинувати якомога більше людей", - повідомив Ляшко.

Він додав, що МОЗ буде намагатися виконати завдання шляхом прискорення і пошуку нових поставок.

Це відбувається за діючими контрактами, щоб посунути поставки з 3-4 кварталу на літні місяці. Також, ми звернулися до COVAX, щоб розглянути можливість пріоритезувати поставки вакцин саме на червень", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що до Дня Незалежності України більшість українців повинні отримати щеплення від коронавірусу, а уряд має посилити комунікацію з населенням.