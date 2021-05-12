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12 травня 2021, 08:56 6

Коронавірус в Україні: за добу одужало в чотири рази більше людей, ніж захворіло

12 травня 2021, 08:56 6
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 11 травня COVID-19 виявили у 4538 осіб, госпіталізували 1 349 хворих, зафіксовано 356 летальних випадків, 19 766 пацієнтів одужали. Всього за добу провели 71 383 тестування на коронавірус.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

4 538 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 12 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 180 дітей та 142 медпрацівники", - повідомив міністр.

Крім того, було здійснено тестувань за добу - 71 383 (у тому числі методом ПЛР - 38 959, методом ІФА-12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 19 807).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 129 073 людини;
  • одужало - 1 797 136 осіб;
  • летальних випадків - 46 987;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 721 036.

Нагадаємо, що в Україні за 10 травня COVID-19 виявили у 2208 осіб, госпіталізували 1084 людини, зафіксовано 119 летальних випадків, 8617 пацієнтів одужали. Всього за добу провели 21 974 тестування на коронавірус.

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