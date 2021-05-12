Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело в четыре раза больше людей, чем заболело

Больше всего новых заражений выявили в Киеве (627)

Больше всего новых заражений выявили в Киеве (627)

Фото: из открытых источников

В Украине за 11 мая COVID-19 обнаружили у 4538 человек, госпитализировали 1 349 больных, зафиксировано 356 летальных случаев, 19 766 пациентов выздоровели. Всего за сутки провели 71 383 тестирования на коронавирус.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

4 538 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 12 мая 2021 года. В частности, заболели 180 детей и 142 медработника", - сообщил министр.

Кроме того, было осуществлено тестирований за сутки - 71 383 (в том числе методом ПЦР - 38 959, методом ИФА - 12 617, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 807).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 129 073 человека;

выздоровели - 1 797 136 человек;

летальных исходов - 46 987;

проведено ПЦР-тестов - 9 721 036.

Напомним, что в Украине за 10 мая COVID-19 обнаружили у 2208 человек, госпитализировали 1084 человека, зафиксировано 119 летальных исходов, 8617 пациентов выздоровели. Всего за сутки провели 21 974 тестирования на коронавирус.