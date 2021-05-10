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10 травня 2021, 10:26 6

Різкий спад: в Україні зафіксували менше трьох тисяч нових COVID-хворих

10 травня 2021, 10:26 6
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Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Дніпропетровській та Донецькій областях
Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Дніпропетровській та Донецькій областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 9 травня COVID-19 виявили у 2817 осіб, госпіталізували 1414 хворих, померло 119 осіб, 9002 одужали. Всього за добу провели 21 883 тестування на коронавірус.

Як передає RegioNews про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2817 нових випадків COVID - 19 зафіксовано в Україні станом на 10 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 159 дітей і 31 медпрацівник", - повідомив міністр.

Крім того, було здійснено тестувань за добу - 21 883 (у тому числі методом ПЛР - 13158, методом ІФА - 2250, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 6475).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло - 2 122 327 осіб;
  • одужало - 1 768 753 людини;
  • летальних випадків - 46 512;
  • проведення ПЛР-тестів - 9 668 937.

Нагадаємо, в Україні станом на 9 травня сім областей віднесені до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки, місто Київ та інші регіони - у "жовтій".

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