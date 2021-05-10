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10 мая 2021, 10:26 9

Резкий спад: в Украине зафиксировали менее трех тысяч новых COVID-больных

10 мая 2021, 10:26 9
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Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Днепропетровской и Донецкой областях
Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Днепропетровской и Донецкой областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за 9 мая COVID-19 обнаружили у 2817 человек, госпитализировали 1414 больных, умерло 119 человек, 9002 выздоровели. Всего за сутки провели 21 883 тестирования на коронавирус.

Как передает RegioNews об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

2817 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 мая 2021 года. В частности, заболели 159 детей и 31 медработник", - сообщил министр.

Кроме того, было осуществлено тестирований за сутки - 21 883 (в том числе методом ПЦР - 13158, методом ИФА - 2250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6475).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

За все время пандемии в Украине

  • заболело - 2 122 327 человек;
  • выздоровели - 1 768 753 человека;
  • летальных случаев - 46 512;
  • проведения ПЦР-тестов - 9 668 937.

Напомним, в Украине по состоянию на 9 мая семь областей отнесены к "оранжевой" зоне эпидемической опасности, город Киев и остальные регионы - в "желтой".

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