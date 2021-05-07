В Украине более 8 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине
За сутки умерли 379 пациентов
За сутки умерли 379 пациентов
В Украине за 6 мая COVID-19 диагностировали у 8 404 человек, госпитализировали 3 080 больных, умерло 379 человек, 19 453 выздоровели. Всего за сутки провели 94 479 тестирований на коронавирус.
Как передает RegioNews об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
8404 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине на 7 мая 2021 года. В частности, заболели 353 ребенка и 185 медработников", - сообщил министр.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), городе Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 105 428 человек;
- выздоровели - 1 731 162 человека;
- летальных исходов - 45 830;
- проведено ПЦР-тестов - 9 594 857.
Напомним, ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 6 038 человек.
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