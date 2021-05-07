В Украине более 8 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине

Неудержимое желание секретаря горсовета и одновременно временного мэра Харькова Игоря Терехова пиариться на теме Пасхи в очередной раз сыграло против него. Мало того, что устроенная им тщеславная гонк...

Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил

30 апреля 2021

Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова

Уже более четверти века в самом центре Днепра не могут достроить три станции метро. Сроки завершения этого ключевого для города долгостроя вновь передвинулись - с текущего года до 2024-го. И не факт, ...